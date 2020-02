Millonarios y Equidad empataron por 2-2, en un juego que estuvo lleno de polémicas, especialmente la del primer gol del equipo 'asegurador'.

la jugada en la que los futbolistas de Millonarios se quedaron esperando que les devolvieran el balón y terminó el gol de la Equidad, fue la discordia que hizo que los jugadores y cuerpo técnico del equipo 'azul' de Bogotá trataran de 'desleales' a los rivales.

Sobre el tema habló el portero de la 'Equidad' Diego Novoa, y utilizó fuertes palabras para referirse a los reclamos de los jugadores de Millonarios.

“Estuvo correcto, las personas en el estadio y hasta los rivales deben conocer el reglamento, no era una jugada de juego limpio, era una reanudación de juego. Ahí demostraron que no saben el reglamento, que no lo entienden, hay un poco de ignorancia, que fue lo que se presentó en ese primer gol, pero fue muy correcto, por eso lo convertimos, porque era una reanudación de juego”, dijo el portero.

Demostraron que no saben el reglamento, hay un poco de ignorancia: Novoa sobre gol de Equidad a Millonarios → https://t.co/Iuo7SDuorp #DeportesBLU pic.twitter.com/phRMop3Y9N — Blog Deportivo (@blogdeportivo) February 3, 2020

La jugada ha generado debate y para muchos los jugadores de la Equidad hicieron lo correcto, mientras que otros opinan que la pelota debió ser devuelta a Millonarios.

