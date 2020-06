Arturo Vidal pide a gritos el llamado de Román: "Sería un sueño jugar en Boca"

Durante las últimas semanas, diversos protagonistas revelaron la intención de Arturo Vidal de ponerse la camiseta de Boca Juniors.

Jugadores como Gary Medel hablaron de este deseo del actual mediocampista de Barcelona, que ya tiene una dilatada trayectoria en el viejo continente.

Sin embargo, todavía faltaba una declaración rutilante al respecto del volante que también supo jugar en Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus y Bayern Munich.

Pues bien, esa declaración que esperaban los hinchas de Boca para terminar de ponerse como locos se produjo este mismo lunes.

"Todos sabemos lo que es Boca en Argentina y los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido la suerte de jugar en la Bombonera y siempre he querido sentir lo que dicen", comenzó señalando.

"Todo sabemos lo ganador que es Boca, la gente. Sería un sueño. Siempre hablamos con Gary (Medel) y le pregunto qué sintió él cuando le metió los goles a River", añadió en diálogo con 'ESPN Chile'.

