Así no: Luis Abram podría ser separado del primer equipo de Vélez Sarsfield

Luis Abram es uno de los jugadores peruanos con más valor internacional. El subcampeonato en Brasil 2019 y su regularidad en Vélez lo han hecho sonar en distintos equipos de Europa.

Definitivamente, su estabilidad en el fútbol argentino le ha hecho bien. Hoy cuenta con la confianza de Ricardo Gareca y por eso está valorado en más de 5 millones de dólares.

Justamente, en este julio, se le termina el contrato. Por ello, es posible que sea separado del primer equipo, según un periodista especialista en el club de Liniers. Esto, obviamente, es una actitud abusiva que va en detrimento de la carrera del jugador. Recordemos que esto le pasó, por ejemplo, a Carrillo en Portugal y es una actitud típica de algunas instituciones.

�� EN VIVO | Pablo Pino, periodista de Super Vélez Radio, conversa con #FútbolComoCancha sobre actualidad de Luis Abram. pic.twitter.com/bER949Zosp — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) February 10, 2021

"Abram tiene contrato con Vélez Sarsfield hasta junio. El club está tratando la renovación del jugador, había tenido algunos problemas con los representantes de Luis Abram", detalló Pablo Pino a Fútbol como Cancha.

"Si Luis Abram no firma extensión de contrato de aquí a junio, no jugará en el primer equipo ni tampoco en el equipo de reserva. Entrenará aparte. Habrá una reunión con el jugador en las próximas horas donde se le dará un ultimatum", detalló después en lo que si no le llamamos extorsión no sabemos que nombre ponerle.

"Si Abram se queda, habrá mejoría en su sueldo. Es un jugador por importante para Mauricio Pellegrino, es una voz autorizada en la defensa del equipo", continuó dejando claro que incluso el club podría perder a una pieza importante por su afán económico. En fin, en el fútbol, los jugadores son simples empleados y casi que pertenecen a los equipos en los que están ¡Lamentable!

��️ Pablo Pino: "Ricardo Gareca sabe que le conviene que Luis Abram tenga minutos en Vélez o en cualquier otro club, pero no se ha querido entrometer en la posible continuidad del jugador. Ha sido muy respetuoso"@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) February 10, 2021

