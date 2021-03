Atentos en River: Valdano elogió a Gallardo y pronosticó dónde dirigirá

A mediados del año 2014, Marcelo Gallardo tuvo la pesada responsabilidad de reemplazar a Ramón Ángel Díaz en el banco de suplentes de River Plate. En ese entonces, el Muñeco no contaba con una gran experiencia dirigiendo, ya que solamente se había desempeñado en Nacional de Montevideo, donde, de todas maneras, había sido campeón.

En poco tiempo, Gallardo, que ya había deslumbrado en la institución de Núñez durante su etapa como futbolista, se metió a los hinchas en el bolsillo también como entrenador. No solamente por el altísimo nivel de juego desplegado en el verde césped en ese primer semestre sino también por la rápida conquista de la Copa Sudamericana.

Lo que vino después todo el mundo lo sabe: un título tras otro, eliminaciones a Boca Juniors y un equipo tras otro llenando de orgullo a los hinchas. Pero claro, Gallardo ya lleva casi siete años al frente de River y todo indica que no falta mucho para su partida, la cual podría producirse a fines de 2021. Pero pocos saben dónde dirigirá el estratega.

En ese contexto, quien apareció en escena para elogiar a Gallardo y referirse a su futuro fue Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y muy identificado con Real Madrid, donde trabajó desempeñándose en diferentes roles. El exdelantero habló muy bien del Muñeco pero efectuó un aviso sin filtro.

"A Gallardo lo veo como un entrenador top, pero en Europa todos los casos de éxito son de entrenadores que antes de alcanzar a un grande tuvieron que demostrar en este continente que eran capaces de entender el lenguaje del fútbol imperialista que hay", comenzó exteriorizando en el programa radial 'Arqueros, ilusionistas y goleadores', por 'Club 94.7'.

"No tengo ninguna duda de su talento para alcanzar un equipo grande, pero me da la sensación de que va a costar encontrar un club top que apueste por él sin que haga un paso intermedio. Sobre su categoría no hace falta mucho más que decir. Lleva tantos años en River, que es una trituradora que tritura todo, menos a su entrenador", completó.

