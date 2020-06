Atentos en San Lorenzo: Milan piensa en Gaich para reemplazar a Ibrahimovic

Milan ya no es lo que era hace algunos años: el popular equipo italiano cayó en un pozo muy profundo del que todavía no puede salir. Sin embargo, no deja de intentarlo y seguirá haciéndolo.

Mientras tanto, existen muchas dudas con respecto al futuro de Zlatan Ibrahimovic: el delantero de 38 años de edad no decidió qué hará, y, por las dudas, en Milan ya piensan en sustitutos.

Según informó el reconocido medio de comunicación italiano 'Corriere dello Sport', Frederic Massara, director deportivo del club, está siguiendo muy de cerca a un joven talento argentino.

Se trata de Adolfo Gaich, potente atacante de 21 años de edad que milita en San Lorenzo de Almagro pero que mostró sus mejores armas en los seleccionados juveniles argentinos.

Cabe destacar que Gaich tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, cifra que la escuadra italiana podría desembolsar sin demasiados problemas para quedarse con él.

En enero de este mismo año, Gaich estuvo cerca de ser transferido al Brujas de Bélgica. Posteriormente, equipos como Inter se fijaron en su figura, pero las negociaciones no avanzaron.

Así lo indica la prensa italiana.

