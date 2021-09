Qué canal transmite Athletico Paranaense vs. Peñarol por la Copa Sudamericana

Por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, Athletico Paranaense recibe a su similar de Peñarol en un encuentro que se realizará este jueves 30 de septiembre. Las emociones de este juego serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de ESPN, Star+, DIRECTV, Tigo Sports, Tigo Sports+, Fanatiz y BeIN Sports.

El juego se realizará en el Arena da Baixada. De momento la serie le favorece al conjunto brasilero debido a su triunfo 2 a 1 registrado en el primer partido.

Los de casa pretenden oficializar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Athletico Paranaense sabe que puede lograrlo y luchará por quedarse con el triunfo en su predio.

Peñarol, por su lado, tiene en cuenta que la serie no está definida y no se rendirá para poder cambiar su suerte. Los uruguayos se entrenaron fuerte y saben que su rival no les entregará las garantías para poder robarse el tiquete para la definición del torneo.

Día y Horario: ¿Cuándo se juega la revancha entre Athletico Paranaense y Peñarol por la Copa Sudamericana?

el juego se disputará este jueves, 30 de septiembre en el Arena da Baixada.

Horario de TV por país:

Argentina: 21:30 horas ESPN, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia: 20.30 horas por ESPN, Star+ y Tigo Sports

Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV (Claro/SKY)

Chile: 21:30 horas por ESPN 2, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Colombia: 19:30 horas por ESPN 2 Andino, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Ecuador: 19:30 horas por ESPN 2, Star + y DIRECTV Sports

México: 19:30 horas sin TV

Paraguay: 20:30 horas por ESPN, Star + y Tigo Sports+

Perú: 19:30 horas por ESPN 2, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Uruguay: 21:30 horas por DIRECTV Sports, ESPN y Star +

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV Sports, ESPN y Star+

Estados Unidos: 17:30 horas PT / 20:30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports