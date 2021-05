En Boca van a llorar: el otro equipo de Sudamérica que quiere a Darío Benedetto

Los hinchas lo extrañan desde el día que se fue, pero Darío Benedetto todavía no aparece en el radar de Boca. Pese la negativa de Edinson Cavani, el flojo nivel de Franco Soldano y la salida de Wanchope Ábila, los caminos entre el Pipa y el Xeneize parece que aún no volverán a cruzarse. Sin embargo, todavía no es tarde y la poca continuidad en el Olympique de Marsella podrían obligarlo a buscar nuevos destinos.

El goleador no está teniendo los minutos que deseaba con Jorge Sampaoli al mando del equipo francés, y la salida podría darse en este mismo mercado de pases. Augusto César, en ESPN F12, aseguró que el ex-Arsenal estaría dispuesto a regresar a nuestro continente, pero quien prepararía la oferta no es justamente el club de sus amores, sino un potencial competidor en la Copa Libertadores.

El corresponsal del equipo de la Ribera aseguró que quien prepara una oferta es nada más ni nada menos que el San Pablo de Hernán Crespo, que "ya se comunicó con alguien cercano a Benedetto porque el DT lo quiere". La respuesta del centrodelantero habría sido que se sentará a escuchar la propuesta, teniendo en cuenta que busca sumar continuidad dentro del campo de juego.

#ESPNF12 �� | ESPN



¿CRESPO SE LLEVA A BENEDETTO?



El San Pablo está interesado en el goleador de Marsella y su vuelta a Boca es cada vez más complicada, pero Sampaoli quiere a Villa y podría existir un trueque entre el equipo francés y el Xeneize. ¡Así lo cuenta @Augustocesar22! pic.twitter.com/U4KPJhrr0u — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) May 7, 2021

No todas son malas para Brandsen 805, ya que Augusto aseguró que así como escucharía una oferta del fútbol brasilero, también lo haría con una de Boca. De todas formas, eso dependerá de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, ya que el Pipa no queda libre, por lo que se debería negociar una transferencia.

Los números de Darío Benedetto en Boca

El Pipa, que llegó en 2016 y se fue en 2019, fue el mejor 9 que tuvo el club tras el retiro de Martín Palermo. Los números lo avalan: 45 goles en 76 partidos, redondeando un promedio de 0,60 (más de un gol cada dos encuentros). Además, el actual futbolista del Marsella convirtió en todos los clásicos que disputó, marcándole a River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Un animal...

Lee También