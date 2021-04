Cavani no viene a Boca y en Twitter es tendencia el "9" que piden los hinchas

Ayer por la ida de las semifinales de la Europa League, Edinson Cavani marcó dos goles y dio dos asistencias en el 6-2 del Manchester United contra Roma. Uno de los mejores partidos del delantero uruguayo desde que está en los Diablos Rojos. Después del encuentro, Ole Gunnar Solskjaer afirmó que estaba tratando de convencerlo para siga en el club.

+ Ameal: "Mi debilidad es Mauro Zárate"

+ El posible XI de Boca contra Lanús

Este viernes, desde Europa informaron que Cavani ya tomó una decisión: continuará su contrato con el United y seguirá la próxima temporada en el Viejo Continente. Es decir, finalmente no llegará a Boca a mediados de año después de la Copa América, aunque todavía en Argentina se ilusionan con verlo el año que viene.

Rápidamente cuando se conoció la noticia, en Twitter hicieron tendencia el apellido del "9" que ahora piden los hinchas de Boca. ¿De quién se trata? De Darío Benedetto, quien se marchó a mediados del 2019 al Olympique de Marsella para cumplir su sueño de jugar la Champions League.

Después del retiro de Martín Palermo, el Pipa ha sido el delantero con mejor promedio de gol y sus actuaciones en la Conmebol Libertadores 2018 todavía hacen lagrimear a los fanáticos xeneizes. El propio jugador siempre reconoció que le gustaría volver al Xeneize a retirarse como futbolista.

"Estoy seguro que marcará muchos goles acá o en cualquier equipo":

Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella, habló sobre el presente del jugador: "Darío es un jugador que conozco muy bien, lo tuve en la Selección Argentina. Ha experimentado irregularidades. Hoy tiene poco tiempo de juego. Pero sabemos que no hay muchos perfiles como el de él hoy. Darío es un jugador absoluto y goleador. Nosotros analizaremos su caso para la próxima temporada. No sé qué decisiones vamos a tomar los jugadores para su futuro. Siempre pensé que es un jugador importante para el equipo en el que se encuentre. No ha jugado mucho acá con nosotros. Pero estoy seguro de que marcará muchos goles acá o en cualquier equipo".

Desde España reportan que al final de la temporada podría irse a préstamo el Elche de España, si este consigue mantenerse en la Primera División.

Foto: Getty

Los hinchas de Boca piden por Benedetto:

¿El mejor partido de Benedetto en Boca?:

Lee También