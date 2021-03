Azzaro explicó por qué Wanchope se va Boca y lo destruyó: "Es un jugador que no quiere nadie"

A finales del 2017 y luego de pasar seis meses a préstamo en Huracán, Wanchope Ábila finalmente desembarcó en Boca para sumarse a las filas de la institución Xeneize. Al día de la fecha, a más de tres años de haber llegado al club, todo indica que Ramón tiene los días contados en el club y continuará con su carrera profesional en Estados Unidos.

Analizando la partida en cuestión, la cual según muchos periodistas se encuentra relacionada a una división entre el protagonista y el Consejo de Fútbol, Flavio Azzaro, a través de su canal de YouTube, optó por descartar dicha teoría al publicar un video en el que estudió y habló sobre dicha noticia. "Wanchope se va de Boca porque el año pasado se lesionó de un desgarro cuatro veces, se lo tuvieron que tapar y dijeron que fueron dos", abrió.

Continuando con sus dichos, el periodista argentino apuntó a la poca disponibilidad del delantero y sumó: "Se termina operando, tarda dos meses en volver a hacer fútbol. Entonces, llega un momento en donde no podés contar con algún futbolista como técnico, prescindís. No cuento con un futbolista que vive de joda, que llega en mala forma a los entrenamientos, que cuando quiero armar el equipo cada 10 días se me lesiona... entonces llega un momento en donde el técnico y los dirigentes se hinchan las pelotas".

Por otra parte, explicando que Ábila no se encuentra en condiciones de ser delantero de un club como lo es Boca, Azzaro afirmó: "Si ni los yankees ponen un millón de dólares para llevar a préstamo a Wanchope, es porque evidentemente algo pasa. ¿Por qué no lo quiere nadie? No es una cuestión personal, es una cuestión de que el pibe no está a la altura de las circunstancias para jugar profesionalmente en Boca".

A modo de cierre y para finalizar, el periodista argentino exteriorizó que, a su criterio, el artillero no se encuentra en condiciones de ser el 9 de Boca por su condición física. "Eso es Wanchope hoy: un jugador que nunca puede jugar, porque casi siempre se lesiona, y un jugador que no quiere nadie. Wanchope nunca estuvo a la altura de Boca, porque físicamente no puede ser el 9 de un club tan importante", culminó.

