Azzaro destrozó a Vignolo: "Es cagón, no tiene pelotas"

Desde hace un tiempo, Flavio Azzaro viene acusando a ESPN de ser un canal "anti Boca" y acusando a Sebastián Vignolo y todos los integrantes de su programa de ser parte de una "opereta". El motivo que da el periodista es que solo se dedican a criticar la gestión de Juan Román Riquelme.

Para muchos, lo que hace el Sebastián Vignolo es todo lo contrario a lo que marca el recién mencionado, ya que habitualmente tiene la postura de defender al actual vicepresidente del Xeneize, con quien siempre se mostró muy cercano y afectivo. En esta oportunidad, al exintegrante del "El Show del Fútbol" le pidieron una opinión sobre los dichos del conductor sobre Raúl Cascini, y lo destrozó.

"Yo creo que Vignolo le dice a Cascini lo que no se anima a decirle a Riquelme. Él se la quiere pudrir y demostrar que es parte del esquema de ESPN. Que ya no es el que piensa que Román le va a hacer bien a Boca", expresó el periodista y agregó: "Ya no lo disimula. Es el referente de esa mesa de operaciones que hace ESPN. Si vos sos amigo, y tenes cinco tipos al lado que lo matan, claramente muy amigo no sos".

Por último, Azzaro fue lapidario con el conductor de ESPN F90: "Seguramente está enojado porque ya no le da notas, debe sentir que es una falta de respeto. Se la quiere pudrir, pero como es cagón y no tiene las pelotas para decírselo directamente, se lo dice a Cascini".

