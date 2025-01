Ni Messi o Cristiano Ronaldo: Jordi Alba pone a un argentino como uno de los jugadores que más le hizo sufrir

Jordi Alba e Inter de Miami esperan por el inicio de una temporada donde todo el equipo de David Beckham trabajará para que Lionel Andrés Messi pueda levantar el primer título de la MLS en la historia de Las Garzas. El icónico lateral español repasó su carrera a lo largo de las últimas horas y respondió a la pregunta de cuál fue el extremo que más le hizo sufrir en su etapa por él fútbol europeo. Ni mucho menos habló de La Pulga en sus tiempos por Valencia o siquiera de Cristiano Ronaldo. Otro argentino se lleva sus elogios.

Offsiders convocó a uno de los mejores socios de la carrera de Lionel Andrés Messi para charlar de una carrera de ensueño y donde a los 35 años Alba busca alegrías por el fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica. Rival de tanto Lionel como de Cristiano Ronaldo en algunos de los mejores tiempos de la rivalidad Real Madrid vs. Barcelona, Jordi postula a un desconocido para muchos como el rival al cual más le costó enfrentar y en segundo lugar situó a un argentino al que afirma que pocos pueden comparársele en el 1 a 1. Ángel Di María, la clave de todo.

“Siempre me lo preguntan y no sabéis ni quién es. Fue en la temporada que empecé a jugar de lateral. Me acuerdo de que hacía un sol en Mestalla…Y vino el Racing de Santander. Kennedy se llamaba, con poco pelo…Volaba. Me hizo…eran las cuatro de la tarde, lo pasé fatal. Y luego ya estando a un nivel bueno, creo que el que peor Di María. Di María en el Madrid espectacular, muy bueno, pero ya no solo a la hora de atacar, sino también de defender, no paraba. Es un año mayor que yo y sigue corriendo. Es un jugador que siempre me ha gustado mucho”, reflexionaba Jordi Alba alrededor de esos encuentros frente al ex extremo del Real Madrid de José Mourinho o Carlo Ancelotti.

No son ni mucho menos gratuitas las declaraciones de Jordi Alba en relación con Ángel Di María. Eliminatorias como la de la Copa del Rey allá por inicios del año 2013 dejaron algunas de las mejores prestaciones del fideo con la camiseta del conjunto blanco. Aquella corrida en el Camp Nou donde Carles Puyol terminó por los suelos y donde el propio Alba no pudo evitar las galopadas del ex Rosario Central suponen el mejor espejo para entender el verdadero impacto que tuvo el actual zurdo del Benfica en una entidad a la cual dejaría en verano del 2014 y tras toda la polémica por la final de la Copa del mundo en Brasil.

Jordi Alba señaló a Di María como uno de los rivales más difíciles que enfrentó: GETTY

¿Pero quién es Kennedy Bakircioglu y por qué lo nombra Alba? El exfutbolista sueco con ascendencia asiria disputó entre 2010 y 2011 un total de 39 partidos por un Racing de Santander donde Valencia le sufrió como pocos. En aquellos tiempos Jordi Alba apenas tenía 21 años y empezaba una carrera que meses más tarde pasaría al Barcelona de Messi. El resto es historia y hubo choques ante CR7, Arjen Robben, Falcao o Kylian Mbappé, pero el actual compañero de La Pulga sitúa al nórdico y a Di María como las piezas más difíciles de marcar en un duelo por la élite.

Di María, un sueño imposible para Messi y Barcelona

No han sido pocas las ocasiones donde Lionel deseó reunirse con su amigo a nivel de clubes. Además de las tratativas que se buscaron en su día para llevarle a Inter de Miami se sumó un interés puntual por parte del Barcelona para ficharlo desde Paris Saint Germain en 2017. La tensión entre ambas juntas directivas evitó que Ángel Di María fuese compañero de Messi en un conjunto culé al que solamente 3 veranos atrás enfrentaba por todo lo alto.

Los números de Jordi Alba

Gimnastic de Tarragona, Valencia, Barcelona e inter Miami han disfrutado de un lateral por izquierda con hasta 656 partidos como profesional. Todo esto de la mano de tanto 44 goles como 125 asistencias que han ayudado a Jordi Alba a levantar un total de 16 títulos locales, cuatro en el plano internacional con el conjunto culé e igualmente una edición de la Nations league de UEFA como la Eurocopa del 2012 con España. Su gol a Gianluigi Buffon en aquella final de Kiev, momento favorito en su entrevista con Offsiders.

