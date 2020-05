Benedetto: "Boca nunca murió porque fue el único grande que nunca descendió"

Dario Benedetto fue el mejor futbolista de Boca en esa histórica serie de final de Copa Libertadores ante River. En la ida, en el encuentro que terminó 2 a 2, el Pipa anotó uno de los dos tantos. En la vuelta, que se disputó en Madrid, el delantero conquistó un gol, pero después el Millonario lo dio vuelta con Lucas Pratto, Juanfer Quintero y Gonzalo Martínez.

Hoy, en diálogo con 90 Minutos, el ahora delantero de Marsella se refirió a la polémica frase que usan los hinchas del elenco de Núñez para burlarse de su eterno rival: "Boca nunca murió porque fue el único grande que nunca descendió. No va a morir nunca Boca, es lo más grande que hay".

Además, claro, también se refirió al descenso de River, algo histórico que ocurrió en 2011: "Mancha es otra cosa. Todo el mundo lo sabe. Soy un agradecido de haber podido jugar una final con Boca. Todos saben qué es una mancha. Qué es peor".

Sobre la final en Madrid, contó: "Fue un golpe duro. Soy un afortunado de la vida que jugué una final con Boca. Dolió, muchísimo, pero nosotros teníamos que dar vuelta la página. Lo que más nos hubiese gustado era ganarla. Por el ambiente que había en el vestuario, merecíamos ganarla".

Por último, cerró: "A mi el Mundo Boca nunca me cansó ni me va a cansar. En general, fútbol, la gente, la prensa. De eso no me quejé nunca. Era la oportunidad única que a los 29 años te salga así es casi imposible".

