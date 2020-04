Benedetto: “Es mentira que me fui de Boca por una pelea con Tevez"

No tiene problema en mostrar su lado más sentimental. Darío Benedetto, en diálogo con Radio Mitre, confiesa: "Por el único motivo que lloré fue por la rodilla, porque cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar afuera de la lista fue un golpe muy duro en mi carrera. Me dolió muchísimo". ¿La final perdida en Madrid ante River? No llegó al punto de hacerlo derramar lágrimas. "Fue importantísimo para todos; yo como jugador e hincha de Boca me dolió perder ese partido, pero yo creo que hay cosas peores que perder una final”, suelta.

El 'Pipa' pasa su cuarentena en Francia. El delantero del Olympique de Marsella venía de a poco levantando su nivel y mostrando toda su capacidad goleadora en uno de los clubes más grandes del país, hasta que el coronavirus frenó todo. Sobre su salida del Xeneize, deja bien en claro: "Es mentira que me fui por una pelea con Tevez. Con Carlos tengo una excelente relación, hemos comido asado juntos, no sé quién inventó eso pero la verdad que es todo mentira. Por el único motivo que me fui es porque quería aprovechar la oportunidad de poder cumplir otro sueño de poder jugar en Europa”.

Está cumpliendo uno de los grandes objetivos de su vida. Pero de igual manera, no deja de extrañar vestir la camiseta del equipo que es hincha: "Nunca me quise ir de Boca, yo siempre lo dije, pero al tener una oportunidad tan grande como la que tuve a los 29 años, es muy difícil que te llegue una oferta como la que me cayó a mí a esa edad. La acepté porque tenía que aceptarla, a pesar de que no quería, pero hoy no me arrepiento creo que tomé la decisión correcta”, dice desde su hogar, donde junto a su mujer y su pequeña hija pasa los días.

¿Las críticas que supuestamente recibe por parte de los fanáticos del conjunto de La Ribera? Duda mucho de que sean verdad, ya que conoce de punta a punta los códigos que se manejan por esos pagos: "No creo que un hincha de Boca le hablé así a un jugador de Boca, el hincha de Boca es totalmente diferente a los de los otros equipos, por eso es que seguimos siendo los más grandes , no creo que nunca me digan que me borré, al contrario, por ahí me lo dicen con otro tono”. La verdad es que siempre que al delantero le tocó aparecer, en los momentos donde las papas quemaban, lo hizo.

Por último, con conocimiento de causa, le dio el visto bueno a Edinson Cavani para ocupar una posición que él cubrió muy bien cuando estuvo. "A mí me encanta como juega, y a Boca le vendría muy bien porque es un jugador muy completo y por ahí es un jugador que Boca está necesitando, yo creo que le va a ir muy bien, es uruguayo y ellos son de mucha personalidad y la verdad que lo veo con buen futuro en Boca y me encantaría que pueda vestir la camiseta de Boca”, soltó sobre el sueño que no deja dormir a más de un fanático. Veremos si se puede dar.

