Beto da Silva se tiene fe: "Yo he venido a Alianza Lima para hacer historia"

��️#BetoDaSilva: "A esta edad no me puedo dar el lujo de decir dónde puedo jugar, yo tengo que hacerlo donde me pongan"



➡️ #AlÁngulo



Míralo por Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/LnsR9eNEvz