Tevez sobre la camiseta de Maradona: "Cuando me la puse entró algo en mi cuerpo"

Carlos Tevez sabía que iba a entrar a la cancha en Brasil y se le iba a dar el gol ante Inter para poder homenajear a Diego Armando Maradona.

El delantero de Boca anotó el único gol del partido y al instante, se sacó la camiseta para mostrar abajo otra, en honor al '10'.

"Lo volví loco para que me diera la camiseta del 81. Primero me dio la Olan, que también la tengo. Y después la del 81, que para mí es la mejor. Decidí usarla en homenaje a Diego. Son sensaciones que no creí nunca tenerla", contó en TyC Sports sobre los recuerdos que le quedaron del astro.

Y siguió: "Es pesada la camiseta. Tengo también la otra. Llevé las dos a Brasil. Tenía decidido usar la del 81. e La historia. Salí tranquilo porque sabía que un gol iba a meter. Diego es único. Es Dios. Sabía que me iba a quedar y meter un gol. Es de otro planeta. Y salí con su confianza"

Además, contó que para poder llevarlas de viaje debió meterse en su museo personal: "Tuve que romper los cuadros para sacar las camisetas. Tenía pensado usar la cinta y la camiseta. La mejor manera de homenajearlo. Con esta camiseta que tanto amo, la de Boca, y la de Diego del 81".

"Diego es lo más grande que hay, para mí como jugador no hubo ninguno igual. No se compara con nada"



Para cerrar, expresó: "Es algo muy especial. Te la ponés y te da otro poder. Después veré qué haré. Nunca sentí esto. Como es tan especial para mí, se lo quiero dedicar también a la familia Maradona. Me siento uno de ellos. Todo lo que haga en la cancha para recordarlo será poco".

