Tevez se perdió su aniversario de casados y le pidió perdón a su esposa con un video en Twitter

Carlos Tevez es hace rato la bandera del Boca de Miguel Ángel Russo. La rompió toda ayer por la noche ante Racing.

El 'Apache' sueña con cerrar su carrera conquistando una vez más América con la camiseta azul y oro, y ahora está a tres partidos de conseguirlo.

Tras ganarle a la Academia por 2-0 y pasar a semifinales de la Copa Libertadores, el capitán del Xeneize se fue al vestuario y agarró su celular.

Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa q tuve un partido con los pibes �� te volvería a elegir una y mil veces más TE AMO Vanesa�� pic.twitter.com/NYYWpKLswE — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 24, 2020

¿Por qué? El 22 cumplió cuatro años de casado con su mujer Vanesa y por tener que concentrar con el plantel, no pudo festejarlo.

"Perdón por no estar en nuestro aniversario!!! Pasa q tuve un partido con los pibes. Te volvería a elegir una y mil veces más. TE AMO Vanesa", expresó junto a un video.

"Le quiero pedir perdón a Vanesa por no estar en nuestro aniversario, pero uno tiene que hacer feliz a la gente de #Boca". Carlitos Tevez, en @presionalta. pic.twitter.com/MnkHdRS5QA — TyC Sports (@TyCSports) December 24, 2020

Un poco después, habló con la prensa y contó: "Al no estar con ella, me parece justo, porque es la que me banca, cuando uno no está, con los chicos. Yo estoy poco y nada en casa, todo el esfuerzo es gracias a ella. No tengo palabras para decírselo, porque solamente pedirle perdón, por no estar, pero uno tiene que hacer feliz a la gente de Boca".

