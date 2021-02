Carlos Tevez es baja: Boca confirmó los convocados para recibir a Sarmiento

Después de sumar su primer triunfo en la Copa de la Liga ante Newell's, Boca regresará a La Bombonera para recibir a Sarmiento, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del certamen.

El encuentro se llevará a cabo este domingo a partir de las 21:30 y tendrá el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Pese a no haber mostrado su mejor producción futbolística, Miguel Ángel Russo planea repetir la alineacion que venció a la Lepra en el estadio Marcelo Bielsa, es decir, sin la presencia de Carlos Tévez, quien perdió a su papá hace una semana.

Finalmente, el Xeneize oficializó la lista de convocados y no hay grandes sorpresas. El Apache, quien no se entrenó en toda la semana; Marcos Rojo, Ramón Ábila y Agustín Almendra no integran la nómina de futbolistas que se mediran ante los de Junín.

�� Lista de concentrados para recibir mañana a Sarmiento por la tercera fecha de la #CopaDeLaLiga.#VamosBoca �� pic.twitter.com/xvkz5RHcza — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 27, 2021

Por otra parte, Luis Vázquez, goleador de la reserva, vuelve a aparecer entre las opciones para el entrenador; al igual que Renzo Giampaoli, defensor central de 21 años surgido en la cantera.

