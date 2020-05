Bou: "No tengo pensado volver ni necesito una revancha en River"

Innumerables son los casos de jugadores que no logran demostrar su potencial en el equipo que les toca debutar, pero luego explotan al buscar nuevos horizontes.

Es el caso de Gustavo Bou, que pocos minutos tuvo en River y no llegó a desplegar todo el fútbol que después demostró tener.

El delantero que la rompió toda en Racing y luego emigró a la MLS de Estados Unidos habló con Fox Sports y dejó en claro que volver a Núñez no es su plan.

"No tengo pensando volver a River, no pienso en que necesito o quiero tener una revancha", sentenció de entrada.

"NO TENGO PENSADO VOLVER A RIVER NI TENER UNA REVANCHA"

De igual manera, demostró su gratitud: "Lo que pasé ahí fue espectacular, todas las cosas desde el primer día, desde los 14 años, tuve la suerte de llegar a un gran club, que me abrió las puertas desde el principio, me ayudó en todo sentido, me enseñó a hablar, a caminar la calle, a sentir cómo se vive el fútbol profesional, estoy muy agradecido y lo voy a estar siempre, me formó como jugador y persona".

Aunque también recordó lo que le costó conseguir salir de allí para sumar minutos y rodaje: "Una vez que tomé la decisión de irme a préstamo era porque lo sentía, no tenía la continuidad que quería tener, me costó también, estuve dos años que no me dejaban irme hasta que llegué a Olimpo".

