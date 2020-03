Buffarini desmintió que Ponzio haya llamado a Boca para suspender la fecha

En la llegada al Estadio Islas Malvinas, Julio Buffarini habló y respondió sobre la polémica primera jornada de la Copa de la Superliga.

El lateral de Boca, antes de enfrentar a Godoy Cruz en Mendoza, remarcó lo preocupante del contexto en que se está llevando a cabo la fecha.

Julio Buffarini en



�� "Es una decisión que la tienen que tomar los de arriba, pero si se suspendía se tenía que suspender desde el primer partido"

"Me sorprendió lo de River, pero son decisiones que se toman personalmente y de cada club"

"Lo que se está viviendo en el mundo es muy preocupante. Tomar todas las preocupaciones que se están hablando porque es algo muy serio", manifestó en Fox Sports.

"A nosotros, tanto ayer como hoy, nadie se contactó con nosotros. Nadie nos dio una información que no teníamos que jugar", agregó.

Sobre si debía jugarse o no la fecha, Buffarini fue concretó: "Es una decisión que la tienen que tomar los de arriba, pero si se suspendía se tenía que suspender desde el primer partido: Banfield contra Gimnasia. A nosotros nadie se contactó y nadie nos informó que no teníamos que jugar. Nosotros teníamos que seguir con los protocolos".

Respecto al comunicado de River, que oficializó su postura de no jugar este sábado ante Atlético Tucumán en el Monumental, respondió: "Me sorprendió, pero son decisiones que se toman personalmente y de cada club".

Por último, desmintió el rumor que Leonardo Ponzio, capitán de River, había llamado al plantel de Boca para que no jueguen ante Godoy Cruz: "No, nadie se contactó con nosotros. Estuvimos hablando con Carlos (Tevez), que no pudo viajar y nadie se contactó con él".

+ El video:

"NADIE SE CONTACTÓ CON NOSOTROS ASÍ QUE TENEMOS QUE PRESENTARNOS Y JUGAR"

"SORPRENDIÓ LO DE RIVER"



"SORPRENDIÓ LO DE RIVER"#FOXGol | La palabra de Julio Buffarini en la previa del encuentro de Boca ante Godoy Cruz. pic.twitter.com/i2PglxPw44 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 14, 2020

