"Burro irrecuperable": Carlos Zambrano en el ojo de las críticas de hinchas de Boca

Los centrales de Boca vs. #Vélez:



�� Carlos Zambrano: 5 despejes. 1 quite. 0/3 en envíos largos. 4/7 duelos ganados. 3 infracciones.



�� Lisandro López: 6 despejes. 4 quites. 1 intercepción. 1/5 en envíos largos. 8/10 duelos ganados. No cometió infracciones.