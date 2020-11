"Capitán del Presente": Renato Tapia se hizo tendencia por su claro mensaje sobre Perú

El Perú se abre una nueva herida y no podemos ser indiferentes. Estar informado, tomar partido y manifestarse es un deber y un derecho ciudadano. Ninguna otra cosa, en este momento, nos puede hacer un mejor país.

Son muy pocas las figuras que no se han manifestado. Los futbolistas de la Selección, sabiendo su influencia, han sido ejemplo. Farfán, Flores, Guerrero y hasta el excapitán Claudio Pizarro han mandado mensajes.

El más activo de todos, sin embargo, ha sido Renato Tapia. El mediocampista de la Blanquiroja que deja todo en la cancha y canta el himno a todo pulmón también se involucra en las crisis y los problemas de su país.

Renato Tapia ha sido el más claro desde del comienzo. Aplausos para él. Ojalá todos sigan el perfil del nuevo jugador peruano que nos llevó a Rusia 2018. No es sólo fútbol. https://t.co/GPeTtqS13c — Un Pepruano (@Hacerfutbol) November 12, 2020

Desde que todo comenzó, expuso al "vacador", a quienes estaban procesados y en nombre de la lucha por la corrupción llegaban al poder. Así también invitaba a la gente a marchar con instrucciones para asistir.

Por si quedaba alguna duda, este miércoles, en horas de la noche escribió un texto clarísimo:

"Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos".

Al final, para que no quede ninguna duda de que fue él el autor del texto lo firmó. RT colocó. Tras ello, la gente le dio su apoyo, lo comparó y lo apladudió ¡Así se hizo tendencia Renato Tapia!

Qué bueno leer a Renato Tapia con una posición firme. Bravo. pic.twitter.com/PsENuh9hA5 — Martin Higueras Hare (@martinhigueras) November 12, 2020

