Carlos Antonio Vélez: "No puede ser que América, Millonarios y Nacional tengan los mismos derechos que equipos de la B"

Muy picante fue la última editorial de Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores de Antena 2. El comenarista habló sin filtró y aseguró que no le parece justo que en el país todos los equipos tengan igualdad de condiciones en algunos aspectos que pueden ser relacionados al ingreso por derechos de televisión y la venta de jugadores.

Durente su columna de opinión, Velez hizo referencia al futuro cercano de Daniel Muñoz y de inmediato catalogó como injusto que los planteles considerados como chicos esten obteniendo beneficios por el trabajo de otros. "Los grandes por ejemplo no tienen una ventaja en Colombia. Aquí es igual Rionegro que Nacional y no puede ser así".

"Los grandes no pueden permitir más la tiranía de un grupito de equipos que nada aportan. No tienen hinchas, no prenden televisores, no agregan abonados a los canales Premium, no tienen buen producto, algunos juegan en la B y tienen nóminas de categoría C como me decía ayer un dirigente y reciben la misma plata que reciben los grandes", aseguró.

Vélez ejemplificó la situación que ocurre en nuestro país con otras ligas del planeta en las cuales, obtienen más ingresos los clubes históricos y aquellos que hayan conseguido varios campeonatos. "La repartición de los dineros son inmorales y todo porque los grandes no se han podido imponer. No puede ser que América, Millonmarios, Nacional, Junior tengan los mismos derechos que equipos de la B, es injusto, inmoral".

"No puede ser que los que más ruido hacen sean lo que menos aportan pero que más se llevan. Aquí tres o cuatro gatos hacen ruido como locos aportan muy poquito al espectaculo y se llevan la plata de los que invierten", sentenció.

