Carlos Antonio Vélez dice que si el campeonato se va hacer en septiembre mejor que ni lo hagan

El protocolo para el regreso del fútbol en Colombia ya quedó corregido. Ahora los clubes del rentado profesional serán los encargados de delínear los cronogramas de las siguientes fases de este documento de bioseguridad en cara a la reanudación del campeonato.

Enterado de esta situación, Carlos Antonio Vélez habló sobre este tema en su última editorial del programa Palabras Mayores de Antena 2 y se refirió a la reactivación del balompie en Colombia. "De los mismos autores de ese protocolo no va porque es muy caro, ese protocolo no lo van aprobar. Ese protocolo no se va hacer mientras no hechen a fulano, ahora es el campeonato se jugará en septiembre", dijo.

"Pues si el campeonato se va a jugar en septiembre mejor no lo hagan, porque no van a llegar nisiquiera los grandes con monedas en la caja chica para solventar los mínimos gastos, sin competencia no hay plata", aseveró.

El experimentado comentarista se mostró nuevamente disconforme con la actitud de los jugadores y criticó que el torneo aún se mantenga en suspenso. "Con el protocolo aprobado van a reactivar los contratos y no sería justo con los equipos que estos señores jugadores, privilegiados además es una casta privilegiada. Protocolos estrictos, Mientras la gente sale a trabajar como pueda. Activan los contratos para entrenar el resto de junio, julio, agosto. Reactivan los contratos y cobran por entrenar. No, no, no, jugamos y cobran, que jueguen y les paguen, es lo lógico".

"Lo lógico sería comenzar en la última semana de julio como comenzaron en todos los lugares del mundo", añadió.

