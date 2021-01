Tevez, sobre la eliminación vs. Santos: "No podíamos mirarnos a la cara, algo se había roto"

En una extensa entrevista con TyC Sports, Carlos Tevez analizó su carrera como futbolista profesional, habló de su presente e hizo mención a algunos momentos que le tocó vivir con la camiseta del Xeneize sobre su piel.

Así como exteriorizó su felicidad por algunos éxitos logrados con los colores de la institución de La Ribera, el Apache también se tomó unos momentos para rememorar y hacer autocrítica por lo que fue la durísima eliminación de Copa Libertadores 2020 vs. Santos.

"Me dolió como jugador e hincha. El jugador puede hacer cosas que el hincha a través de una tele no. Me siento responsable de no haber podido sacar lo mejor de mis compañeros en ese momento. La frustración fue doble, pero había que ponerse de pie rápido porque había que jugar una final", marcó en primera instancia Carlitos.

Dejando en claro que el vestuario quedó completamente golpeado por la derrota en Brasil, el atacante completó: "No hacía falta levantar la voz ni agarrarse a piñas en el vestuario. Algo se había roto en el grupo. No nos podíamos mirar a la cara. Teníamos que tratar de parchearlo para salir el domingo a la cancha y ganar. No hay que dejar que se crucen los sentimientos".

