Tevez, al borde del llanto por la salud de su padre: "En el entretiempo hay veces que me largo a llorar"

Recibiendo un mimo por parte de algunos seguidores de Boca, Carlos Tevez saltó al campo de juego para el cotejo contra Talleres y se encontró con una emotiva bandera en la que se le deseaban fuerzas a él y su familia. Segundo Tevez, padre del Apache, se encuentra internado desde hace algunas semanas con un cuadro de salud delicado.

Haciéndose eco del gesto que la barrabrava del Xeneize tuvo para con él, Carlitos, una vez culminado el cruce contra el conjunto cordobés, confesó: "Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas. Por un tiempo estoy bien. En el entretiempo hay veces que me largo a llorar. Son momentos difíciles. No lo puedo explicar, porque son momentos que uno no puede explicar".

Manifestando que sigue dispuesto a hacerle frente a la situación adversa que su querido padre está viviendo al día de la fecha, el futbolista de Boca le agradeció a todos los hinchas de la institución y continuó: "Me llena el alma. Son lo que me sostienen. Entrar a la cancha y ver esa bandera me infla el pecho. Esto sigue, y estoy de pie al igual que mi familia".

Horas más tarde, a poco de retirarse de La Bombonera, Tevez fue consultado una vez más por el duro momento que su padre está atravesando y manifestó: "Nadie sabe el momento familiar que estoy pasando. Mi viejo no está bien, pero el fútbol hoy me ayudó un ratito a olvidarme de las cosas malas".

