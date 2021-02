Una buena para el América: avanzan las negociaciones con Independiente y recibirá sus 6 millones de dólares

Hace ya tres años que el Club América y el Club Atlético Independiente se encuentran involucrados en negociaciones. El conjunto argentino se hizo con los fichajes de Silvio Romero y Cecilio Domínguez, pero por distintos motivos nunca abonó lo que debía y la situación se llevó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que falló a favor de los mexicanos en el caso del centrodelantero.

A pesar de que los de Avellaneda continúan con los problemas económicos y son uno de los equipos más deudores del futbol argentino, parece que la novela con las Águilas está por llegar a su fin. Tal como reveló Súper Deportivo, las directivas de ambas instituciones están por llegar a una resolución para saldar la deuda.

Cecilio Domínguez, el fichaje más caro en la historia de Independiente (Getty Images)

El portal mencionado informó que los de Coapa recibirán u$s 6.100.000, una gran cifra que ayudará al club a sustentar los altos salarios de sus jugadores y a reforzar la plantilla en el próximo mercado de pases. Este dinero será abonado en 4 cuotas de u$s 1.525.000 y se supo que el América no firmará el acuerdo hasta recibir el primer pago. Además, el mismo deberá llevarse a cabo en un plazo de 45 días.

#LoMásLeído de #Enero:



Cuando Independiente planteó una propuesta para saldar su deuda con América ��https://t.co/6Pqo7P0Glu — Águilas Monumental (@AguilasMonu) January 31, 2021

Independiente, de esta manera, por fin saldaría las deudas que tiene con las Águilas tras más de 3 años. Cabe recordar que el Rojo compró a Silvio Romero en enero de 2018 por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, pero sólo le pagó 2,5 al América. En enero de 2019 fichó a Cecilio Domínguez a cambio de 6 millones de dólares pero, al igual que en el otro caso, sólo pagó un porcentaje de esa cifra.

¿Qué fue de los jugadores involucrados?

Silvio Romero continúa jugando en Independiente y es una de las máximas figuras del equipo, además de ser el capitán y líder. Cecilio Domínguez, por su parte, fue vendido al Austin FC de la Major League Soccer por 2,5 millones de dólares.

Lee También