Centurión: "No le cierro las puertas a Boca, pero nunca se esfuerzan"

Pese al parate por la pandemia, la novela de Ricardo Centurión entretuvo a varios en este mercado de pases.

El jugador, cuyo pase pertenecía a Racing Club, coqueteó con varios equipos antes de ser traspasado a Vélez, club donde se encontraba a préstamo.

Uno de ellos fue Boca Juniors, conjunto donde ya jugó entre 2016 y 2017. El volante suena y sueña año tras año para volver a La Ribera, pero por diferentes razones nunca termina concretándose.

Esta tarde, el futbolista dialogó con Súper Fútbol e hizo mención al interés del xeneize en el pasado período de transferencias.

"Solo fueron rumores, siempre cuando se habla de Boca es por el hincha, nunca voy a tomar dimensionaros de tanto cariño me dan, yo me identifique mucho con la camiseta. Marcelo Delgado se comunicó en estos días pero nadie lo quería hacer con mi representante. Cuando pedía que llamaran a mi agente la pateaban para el córner. Con todas las cosas que me pasaron yo no me voy a cortar solo", confesó.

Por último, Ricky le tiró un palo a los dirigentes: "No tengo bronca, siempre dije que si no se daba lo de Boca era porque no era mi momento. El día de mañana se verá si voy a volver, nunca le cierro las puertas. Pero la realidad…. nunca se termina de hacer el esfuerzo para tenerme."

Centurión jugó 31 partidos con la camiseta del club de sus amores, anotó 8 goles y ganó el campeonato local 2016/17.

