Chilavert defendió a Romero y cargó contra los argentinos: "Cuando los perros ladran..."

El mundo del fútbol sigue refiriéndose a lo acontecido el pasado jueves en la Bombonera, cuando Argentina y Paraguay empataron 1-1 bajo la órbita de la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Es que, más allá del resultado y del juego, el compromiso ofreció varias acciones polémicas. La principal tuvo que ver con el durísimo golpe que Ángel Romero le proporcionó a Exequiel Palacios, generándole una importante lesión.

En ese contexto, quien salió al cruce para defender a su compatriota fue José Luis Chilavert, uno de los jugadores paraguayos más importantes de toda la historia. Y, fiel a su costumbre, se mostró picante y cargó contra los argentinos.

"Ángel Romero saltó antes y cuando uno ya está en el aire no puede frenarse. Él se quiere proteger, por eso va con la pierna arriba. El chico de River venía de atrás. Son situaciones límite que pasan", comenzó exteriorizando Chilavert.

"Por eso, de ahí a caerle tan duro a Romero... se han pasado de rosca. Hay muchos excesos en el fútbol y cuando los comete un argentino se minimizan", profundizó el ídolo de Vélez Sarsfield en declaraciones brinadas al diario 'Olé'.

"Ángel no se debe preocupar por lo que dicen en Argentina, cuando los perros ladran es por algo. A mí los insultos me agradan. Le digo a Ángel Romero que los insultos son para los mejores, no para los mediocres", completó.

