Exequiel Alejandro Palacios (Tucumán, 1998), vive momentos de máxima exigencia al frente de un Bayer Leverkusen con el que comanda la Bundesliga a base de un fútbol ofensivo donde Xabi Alonso ha encontrado la mejor versión del ex River Plate desde su llegada al viejo continente. En una entrevista para los medios de la primera división alemana, el volante de la albiceleste se acuerda de su paso por el millonarios mientras desvela las claves de su nueva vida en el Bay Arena.

“Llegué de River Plate habiendo ganado muchos títulos, y lo que uno quiere cuando uno viene aquí son los títulos. Pero vamos bien, vamos por buen camino. Sabemos que es largo, un una difícil. Seguimos invictos en Liga y Copa, pero tenemos que aprovechar cosas un juego a la vez”, empezaba Palacios con la Bundesliga. Su entrevista, con palabras puntuales sobre Alonso, la lucha por el primer título de liga de la entidad y su adaptación a la vida en Alemania, punto clave para entender que pasa en la cabeza de los protagonistas cuando llega la hora de poner rumbo al viejo continente.

El volante de 25 años vive su mejor momento en la Bundesliga. De la mano de Xabi Alonso ha encontrado continuidad en un centro del campo que se hace clave para ver de momento a gigantes como Bayern Múnich o Red Bull por detrás de sus piernas en la tabla general. El entrenador vasco, el espejo a mirarse asegura: “El entrenador se asegura de que sepamos que tenemos que jugar todos los días juego y concéntrate en lo que viene cada semana. Necesitamos seguir trabajando con humildad, respeto y tratando de hacer nuestro juego”.

“Soy alguien que está listo para escuchar cada consejo, cada lección. Obviamente, es una ventaja tener un entrenador que jugó en mi posición, que tuvo una gran carrera. Estoy dispuesto a escucharlo en cualquier momento, por cada movimiento, pase o jugada para seguir aprendiendo”, reflexionaba el ganador de la Libertadores 2018 con la Bundesliga. Sus 15 partidos, 3 goles y 2 asistencias muestran un paso al frente que meses atrás no parecía tan sencillo.

La temporada es joven, pero promete seguir evolucionando. Palacios reconoce que ha crecido gracias al tiempo y un trabajo silencioso que sumado a su experiencia en un club con la exigencia de River Plate, le ha permitido adaptarse a esta nueva situación donde se busca el primer título de Bundesliga de la entidad. Hay que seguir creciendo: “Obviamente el fútbol es muy diferente en Sudamérica en comparación con Europa. Me costó mucho los primeros años, porque estaba acostumbrado a jugar casi todo el tiempo en River…Es una prueba para ver si estás listo”.

La confianza de Alonso en Palacios

“Vino un nuevo entrenador y comencé jugando consistentemente. Hubo mayor cuidado personal y físico. Creo que he mejorado allí, pero también en el campo. He mejorado: pienso más rápido, decido mejor en los momentos en los que tienes que decidir si dar un toque o mantener la pelota un poco más. Creo que estoy mejorando cada día”, elogios del tucumano a un Xabi Alonso que ha apostado por su titularidad como ninguno en el Bay Arena. Ha disputado el 89% de los minutos de la temporada, así de simple. Su contrato hasta el 2028 habla de un proyecto a largo plazo por Leverkusen. Solo Bayern Múnich ha podido quitarles puntos en esta campaña.

El gran amigo de Palacios en Alemania

Piero Hincapié reconoce, es su gran escudero en un equipo con hasta 16 nacionalidades: “Normalmente cenamos en casa los sábados. Normalmente lo invitó. Él tiene una barbacoa pero realmente no la usa. No tenemos mucho tiempo entre los partidos, pero si nos reunimos un sábado vemos los partidos. Pero no, no lo intento pidiendo cosas en español o alemán. Lo hago más en inglés [risas]”.

Adaptación de Palacios a Germania

“Obviamente uno nunca pierde sus raíces argentinas. En casa vivo como en Argentina. Como a las 9 de la noche, tomo un mate por la noche, hago la siesta. Obviamente también hablo con mi familia. Pero aquí te sientes bienvenido, con mucho cariño por parte de los alemanes y el club. Siempre me gusta volver a Argentina. Argentina es mi casa, Argentina es mi lugar, pero aquí me siento muy cómodo. La vida aquí es muy relajado, muy seguro. Pero no cambiaría a Argentina por nada”, finalizaba el motor de un Leverkusen que tras 119 años de historia, busca con Exequiel Palacios su primer título de Bundesliga.