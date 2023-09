El Bayer 04 Leverkusen ha encontrado en Exequiel Palacios al patrón de su mediocampo, y Xabi Alonso no lo quiere perder. Es por ello que el club y el futbolista argentino han llegado a un acuerdo para su renovación.

Así lo ha confirmado el propio equipo, que mediante sus redes sociales ha compartido un pequeño video informando a los aficionados y al mundo que el volante argentino, campeón del mundo, seguirá vinculado a la institución.

Exequiel Palacios renueva con el Bayer Leverkusen

Esta mañana, Exequiel ‘Tucu’ Palacios ha firmado un nuevo contrato con el Bayer 04 Leverkusen, el cual extiende su vínculo con el club hasta junio del 2028. “Estoy muy contento de poder renovar mi contrato y seguir aquí. Estoy disfrutando cada momento”, reveló el argentino.

El Tucu se ha ganado la confianza del entrenador, y ha sido clave en el gran inicio de temporada del equipo, que tiene al Bayer como líder con 13 puntos sobre 15 posibles. Son los mismos que tiene el Bayern Múnich, con el cual empataron en la cuarta fecha, gracias a un gol de penal del argentino sobre el final.

“Xabi Alonso me ha marcado mucho desde que llegó, me dio la confianza, me ha enseñado mucho. Tengo que devolverle la confianza en cada partido”, relató el volante de 24 años sobre la influencia del entrenador español, que conoce muy bien su posición en el campo.

Exequiel Palacios llegó al Bayer 04 Leverkusen en 2019, directamente desde River Plate, por 17 millones de euros. Lamentablemente, las lesiones no le dejaron tener continuidad en el inicio de su vínculo con el club, pero cambió eso en el último año. ‘Pala’ lleva 93 presentaciones con la camiseta del Bayer, con 10 tantos y 7 asistencias, aunque todavía no ha logrado conquistar un título.