Chilavert explotó en Twitter contra un jugador del Arsenal que dijo que Vélez no existe

En medio de la inactividad por el coronavirus, Lucas Torreira y Pablo Marí, ambos jugadores del Arsenal de Inglaterra, se sometieron a un divertido desafío.

En el mismo, el uruguayo y el español debían mencionar campeones de la Copa Libertadores de América, pero el europeo cometió una equivocación fatal.

Cuando Torreira nombró a Vélez Sarsfield, Pablo Marí reaccionó de manera inesperada asegurando que la escuadra argentina, campeona de dicho torneo en 1994, no existe.

Esto, rápidamente, generó la reacción de José Luis Chilavert en las redes sociales. El mítico portero paraguayo no dudó y descargó toda su artillería contra el español.

Por intermedio de su cuenta oficial de Twitter, quien es para muchos el máximo ídolo de toda la historia de la formación de Liniers no dudó en atacar a Pablo Marí.

"Pablo Marí, el que no existe eres tú. Vélez Sarsfield es campeón del mundo de clubes y campeón de todos los torneos internacionales de Sudamérica, se nota que tú no has ganado nada", le dijo.

Pablo Mari, el que No existe eres tu. Vélez Sarsfield es campeón del mundo de Clubes y campeón de todos los torneos Internacionales de Sudamerica, se nota que tu no has ganado nada.������������������ — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) May 23, 2020

