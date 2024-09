Para muchos todo terminó en Qatar 2022, para algunos nunca hubo debate y en medio surgen diferentes posturas alrededor del gran debate del siglo XXI en el fútbol. Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, deja una contundente reflexión sobre la lucha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el trono del deporte rey. “La diferencia es enorme”.

Hablamos de uno de los grandes nombres en el presente de la Premier League, así como de una figura que tuvo la suerte de medirse tanto con Cristiano Ronaldo en el fútbol inglés como ante Messi en torneos como la Champions League. El vasco, quien busca terminar con la dictadura de Pep Guardiola en Inglaterra, se ha mostrado siempre tajante sobre quien es el mejor de todos los tiempos. ¿Hay tanta distancia entre ambos?

“Siempre ha sido Messi, no puedo negarlo. Para mí, y para mis tres hijos, es exactamente lo mismo. Hemos tenido mucha suerte de tener la oportunidad, durante muchos años, de experimentar al mejor jugador de todos los tiempos. En comparación con lo que he visto de Messi y los demás, la diferencia es enorme”, reflexionaba Mike Arteta en Sky al ser consultado sobre quien sería el GOAT de este juego. El vasco, quien no olvidemos empezó su carrera como DT en Barcelona B, elige a La Pulga como un jugador irrepetible a la hora de compararle con el resto.

Arteta siempre ha defendido a Messi. Incluso en tiempos donde tanto se cuestionó a Lionel por el último Balón de Oro obtenido en París, el entrenador del Arsenal negó que se tratase de un ‘robo’ o un error. Mikel, soldado de La Pulga ante quien sea su rival: “Cuando hablas de Messi, nunca puedes equivocarte…Lo que ha hecho, ganando la Copa del Mundo a su edad, es el pináculo de su carrera. Es simplemente increíble, la consistencia y regularidad que ha demostrado, el nivel al que ha puesto su fútbol”.

Arteta se enfrentó en varias ocasiones a CR7 con Everton: IMAGO

Sigue abierto y presente un debate que por primera vez no llegará este año al Balón de Oro. Por primera vez en 23 años tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo no dirán presente a nivel de nominaciones en la gala de premio que ahora mismo apunta a la figura de Vinicius como máximo candidato. Mikel Arteta, el último en dirigir al actual crack de Inter Miami como la máxima figura que haya visto este deporte a lo largo de su historia.

Próximos partidos de Inter Miami de Messi

Lionel y sus compañeros empiezan e final de la primera etapa de la MLS. Una donde mandan por la Conferencia Este y donde se vienen grandes retos por delante. Charlotte el sábado, Columbus fuera de casa, Toronto como visitante y New England Revolution por La Florida, lo que queda para los hombres del Tata Martino de aquí al 20 de octubre.

¿Cómo va Messi en la lucha por ser el máximo goleador de la MLS?

La Pulga acumula desde enero un total de 14 tantos que lo dejan en la posición número 11 de la tabla de goleadores. Su compañero Luis Suárez se encuentra igualado en la casilla 2 con otros 17 goles para un Inter Miami en forma en cuanto a delanteros se refiere. ¿Quién comanda todo ahora mismo? Pues el belga y ex Liverpool como Crystal Palace Christian Benteke.