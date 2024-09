Manchester City y Arsenal compiten por una Premier League que arde en estas horas. En pinchazo de los hombres de Pep Guardiola ante Newcastle, acompañado de los triunfos de los Gunners como Liverpool deja a los Reds como punteros de un torneo donde cruces de declaraciones en las últimas llegan a su fin. Tregua en la guerra entre Pep Guardiola y Mikel Arteta tras el empate a uno en el Etihad de hace algunos días.

Todo empezó tras el pitido final y en un rueda de prensa donde Arteta fue cuestionado por defenderse de tan profunda manera ante Manchester City. El vasco no dudó en sacar pecho por sus hombres y en señalar a un Erling Haaland que se encaró con Gabriel Jesús al final del choque. Mikel dejaba una frase que empezaba a tener respuestas cada vez más duras: “Estuve allí cuatro años. Tengo toda la información, así que creedme”.

“Tiene que ser más claro sobre lo que quiere decir, sobre que estuvo aquí cuatro años y sabe exactamente qué pasó…¿Quieren una guerra? Aquí tienen la guerra. Gabriel lo dijo perfectamente, esto ahora es una guerra. Tenemos que provocar al oponente para presionarle y ¿Qué vas a hacer? Si me provocas, aquí estoy”, dejaba caer Guardiola como respuesta ante quien no nos olvidemos, fue su asistente técnico en Manchester City durante años. La cosa escaló rápidamente y derivó en una semana donde maestro como pupilo no dieron su brazo a torcer.

Arteta puso fin a todo tras el 4-2 de Arsenal sobre Leicester. Una jornada clave para que sus Gunners acorten distancias con su gran rival por el torneo. Ahora mismo todo se aprieta y Mike fue tajante a la hora de buscar la forma de encontrar una paz con quien ha sido algo más que un compañero de trabajo: “Puedo repetirlo muy claramente. Quiero a Pep, le admiro desde que tengo 10 años. Le respeto profundamente. Estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí y continúa haciendo por mí y le considero un amigo. Amo y respeto a todo el personal del City porque trabajé con ellos durante cuatro años y cuando dije que ‘les conozco’, quise decir que sé lo duro que trabajan”.

Guardiola y Arteta cerraron la semana más tensa de su relación: IMAGO

Por Reino Unido no dudan que la rivalidad entre ambos clubes ha venido escalando de lleno. El termino ‘guerra’ usado por Gabriel Jesús para definir la nueva rivalidad marcó el inicio de un nuevo enfrentamiento entre Manchester City tras el final de la era Jürgen Klopp. Pero ojo por que los jugadores de Pep también han ayudado a que crezca el hermetismo. Futbolistas como Rodri o Bernardo Silva dejaron frases como: “Tenemos la mentalidad y por eso sacamos diferencia…Liverpool nunca habría venido a defenderse al Etihad como han hecho ellos”.

Historial entre Arteta y Guardiola

7 victorias para Pep y con diversas goleadas de peso sobre su rival. Arsenal apenas ha conseguido una victoria en octubre de la pasada temporada y se han reportad dos empates en el Etihad por el medio. La nueva gran rivalidad de la Premier League de momento, queda en un escenario de paz tras varios días cargados de tensión en todos los sentidos.

Los próximos partidos del Manchester City

Se viene un mes de octubre movido en el Etihad. Slovan Bratislava como visitante en la Champions este martes abrirá todo. Fulham de local, ir a la cancha de los Wolves, recibir al Sparta Praga, Southampton en casa y Tottenham de visitante por la Carabao Cup, lo que se ve e el horizonte de un equipo que todavía busca su mejor versión tras la lesión de Rodri.