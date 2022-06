Una vez que FIFA desestimó el caso de Bayron Castillo, Chile planifica los pasos a seguir, en el mismo fallo que FIFA desestima la demanda, aclara que el proceso puede ser apelado a la Comisión de Apelaciones de FIFA.

A la espera de una respuesta oficial de Chile, que sabe que su mayor enemigo en esta figura es el tiempo, porque ya faltan menos de 150 días para el inicio de la Copa del Mundo, pero están decididos a llegar a la última instancia posible que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Aunque en la Decisión de la Comisión Disciplinaria, en el primer punto se "desestiman todos los cargos contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol", y en el segundo punto se da el caso "por cerrado", si Chile quiere insistir puede hacerlo con la apelación.

Y es lo que sucederá, inmediatamente se conoció el caso, apelarán el fallo, el tema es la demora que esto generará, pueden ser hasta cuatro meses de proceso, y en caso de no conseguir el fallo favorable, le quedará la instancia del TAS, a la que también avisaron recurrirán en caso de ser necesario.

El abogado de Chile, Eduardo Carlezzo, cree que el caso no está cerrado, si no que FIFA no resolvió el tema, simplemente "desestimó" la demanda, pero el caso sigue abierto y por eso llegar al TAS es el camino, aunque eso será también una lucha contra el tiempo.