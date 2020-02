La Kiss Cam volvió hacer de las suyas en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga, y en la previa del partido entre Colombia vs. Argentina se vivió un momento divertido.

Esta vez no hubo un ‘soldado caído’ al que no le dieron un beso, ni tampoco los tomó fuera de base tomando gaseosa. En esta ocasión, el señor, que estaba con su pareja, no lo pensó dos veces y cuando vio que lo estaban enfocando seguro pensó: “Venga que no es pa´ eso”.

Los aficionados que estaban alrededor soltaron la risa porque casi deja a la niña sin aire. A tener cuidado que la Kiss Cam seguirá haciendo de las suyas.

