Qué canal transmite Colombia vs. Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Colombia y Uruguay se enfrentan este viernes 13 de octubre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en un partidazo correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El encuentro comenzará a las 15:30 horas locales y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de Caracol Play y Caracol TV, mientras que en Uruguay irá por VTV y VTV+ a partir de las 17:30. El argentino Fernando Rapallini será el árbitro del partido.

El conjunto cafetero debutó en el certamen con una victoria 3-0 ante Venezuela como local y luego igualó 2 a 2 ante Chile en Santiago.

Uruguay, por su parte, comenzó con un agónico triunfo ante Chile por 1 a 0 en el Estadio Centenario y continuó con una dura derrota en Quito por 4 a 2.

¡Falta un día para volver a ver a la Tricolor! ��



Vamos todos a alentar a nuestra Selección Colombia �� Uruguay ��#VamosColombia ���� pic.twitter.com/SNP7ApopU5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2020

POSIBLES FORMACIONES:

Colombia: David Ospina, Luis Orejuela, Yerry Mina, Jeison Murillo y Johan Mojica; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y James Rodríguez; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Carlos Queiroz

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín yMatías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.

TABLA DE POSICIONES:

POS EQUIPO PJ PTS 1 ARGENTINA ARGENTINA 3 7 2 BRASIL BRASIL 2 6 3 ECUADOR ECUADOR 3 6 4 PARAGUAY PARAGUAY 3 5 5 COLOMBIA COLOMBIA 2 4 6 URUGUAY URUGUAY 2 3 7 CHILE CHILE 2 1 8 PERÚ PERÚ 2 1 9 VENEZUELA VENEZUELA 2 0 10 BOLIVIA BOLIVIA 3 0

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Colombia vs. Uruguay?

El partido de Colombia vs. Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas será este viernes 13 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Horario y canal de TV según cada país:

Colombia: 15:30 horas por Caracol Play, Caracol TV

Uruguay: 17:30 horas por VTV, VTV+

Argentina: 17:30 horas por TyC Sports, TyC Sports Play

Chile: 17:30 horas por CDF HD

Brasil: 17:30 horas con TV a confirmar

Paraguay: 17:30 horas por GEN

Venezuela: 16:30 horas por TLT

Bolivia: 16:30 horas por COTAS TV y Tigo Sports

Perú: 15:30 horas por Movistar Deportes Peru

Ecuador: 15:30 horas por Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

México: 14.30 horas por Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos: 12:30 PT/ 15:30 ET por Fanatiz USA, FITE

Lee También