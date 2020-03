Como para agendarlo: Pochettino bancó el plantón de River a la Superliga

Pese a que hace ya unos meses dejó su cargo en el banquillo de Tottenham, donde lo relevó nada menos que Jose Mourinho, Mauricio Pochettino sigue manteniendo un vínculo contractual con el club y es por eso que aclaró que si otro equipo quisiera contratarlo deberá negociar tambien con los Spurs.

Aunque hasta el momento, el DT parece no tener ningún apuro por volver al ruedo: “Tuve muchos acercamientos y ofertas, pero no acepté. Necesitaba alejarme del fútbol. Por el momento sigo teniendo un contrato con Tottenham y aunque no lo esté ejerciendo, la posibilidad de ir a otro equipo requiere de una negociación", señaló en diálogo con el programa de radio Cómo te Va, de Radio Del Plata.

El entrenador también se permitió opninar sobre la actualidad del fútbol argentino y más precisamente sobre el plantón de River a la Superliga antes de que se definiera la suspensión de las competiciones.

“Me solidarizo con la decisión de suspender el partido, es absolutamente lógica. Ha sido acorde a gente que aplica el sentido común y no entendería que se lo sancione por eso”, remarcó.

Las palabras de un técnico del prestigio de Pochettino sin dudas serán un gran espaldarazo para River, que ha recibido muchas críticas desde que decidió no presentar a su equipo para disputar la primera jornada de la Copa de la Superliga, ante Atlético Tucumán en El Monumental.

Días después, las autoridades del fútbol argentino, bajo la presión ejercida por Futbolistas Argentinos Agremiados, terminaría por confirmar la suspensión de las competencias.

