Con lágrimas: Silvio Valencia impactado con fallecimiento de Diego Maradona

Diego Maradona exjugador de la selección argentina y para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, falleció a los 60 años debido a un paro cardiorrespiratorio. La muerte del '10' conmocionó a personas en todo el mundo, uno de ellos el periodista Silvio Valencia.

"Soy de la época de Diego Maradona. Murió mi ídolo, una persona a la cual no vi en vivo y con quien no pude tomarme una foto. La lágrimas me salen porque no lo creía, pensé que era información falsa, pero luego me chocó", indicó el periodista en Exitosa Deportes.

Agregó: "Yo viví con Maradona, crecí con él, daría hasta mi vida por él. Lo vi porque nací en una época donde Diego ganaba los partidos. Sobre su vida privada no voy a discutir. Llevaba de la mano a Argentina".

Diego Maradona fue campeón del mundo siendo capitán de la selección argentina en el Mundial México 1985, cuando la albiceleste venció 3-2 en la final a Alemania. Cuatro años después, otra vez con Maradona, Argentina volvió a la final, pero ahora cayó 1-0 ante el mismo rival.

#DespedidaAMaradona | Así está ahora la Casa Rosada pic.twitter.com/nvIqeM8fHw — LA NACION (@LANACION) November 26, 2020

Maradona fue velado en la Casa Rosada con miles de personas dándole el último adiós. Hubo algunos incidentes, ya que muchas personas intentaron adelantarse en las largas colas de varios kilómetros.

