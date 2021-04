Con un hat-trick de Herrera, Independiente ganó en Bolivia y arrancó bien en la Copa

Las idas y vueltas del fútbol situaron a Jonathan Herrera en Montero, Bolivia. En el último año y medio, el delantero jugó en 4 equipos: tuvo su explosión en Central Córdoba tras varios años en el ascenso, pasó por San Lorenzo y tuvo un breve paso por Malasia. Hoy, ya en Independiente, fue titular en la victoria de los suyos por Copa Sudamericana.

El Rojo visitó la casa del Guabirá, equipo que milita en la primera diviisón del fútbol boliviano. Ese trootamundos a quien ya apodaron Sultán fue clave hoy para que los de Avellaneda empiecen su participación en este torneo con una victoria.

Fue 3 a 1 para el conjunto dirigido por Julio César Falcioni, quien sigue ausente por coronavirus. El punta anotó los tres goles de su equipo, dos de ellos en el primer tiempo y el restante en el complemento. Bruno Pascua descontó para el local a un minuto del final.

"Fue una noche soñada. No me esperaba esto, hace un año y medio que no jugaba. Fue merecido el triunfo. Tuvimos bastantes bajas estas semanas, pero tenemos jugadores de jerarquía. Por suerte pudimos ganar, lo merecimos", aseguró al finalizar el encuentro. ¡Crack!

