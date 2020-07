Con un sentido mensaje Carmelo Valencia se despidió de los hinchas del Junior

Una nueva salida del Junior de Barranquilla se convierte en realidad. Carmelo Valencia no jugará más para el cuadro Tiburón y espera definir su futuro en el siguiente mercado de pases.

"Hoy quiero darle gracias primero a Dios segundo a la vida y a junior de Barranquilla por abrirme las puertas de esta gran institución, darle gracias a el profe Comesaña por confiar siempre en mi, gracias a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por todo el aporte que dieron para mi crecimiento personal y profesional", escribió en su Instagram Personal.

En las filas del equipo de la capital de Atlántico, el delantero militó muy poco. Jugó 276 minutos y pudo marcar un gol, una estadistica que él mismo considera que no fue la mejor que pudo entregar.

"Hoy me despido triste por que no pude mostrar todo mi potencial pero me voy tranquilo por que siempre intente darlo todo por estos colores������������ gracias a toda la hinchada por el cariño que me brindaron en tan poco tiempo, les deseo lo mejor y quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón vamos arriba tiburón", puntualizó.

