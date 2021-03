Conmovedor: Ronaldinho reveló que le preparó un homenaje muy especial a su madre

A finales de febrero y luego de llevar a cabo una batalla constante y dura contra el coronavirus, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, madre de Ronaldinho, dejó este mundo a los 71 años de edad. Tras confirmarse la dura noticia, amigos, fans y ex compañeros del crack de Brasil no dudaron en enviarle su más sentido pésame al ex jugador de fútbol.

Reapareciendo en las redes sociales a unas pocas jornadas de la partida de su mamá, Dinho, adjuntando una postal de ambos, exteriorizó unas sentidas palabras para recordar a Dona Miguelina. "Mi madre fue una inspiración de fuerza y alegría para todos los que la conocieran, y va a continuar ejerciendo su luz para siempre en nuestras vidas", manifestó.

Dejando en claro que se encuentra dispuesto a levantar la cabeza en honor a ella, el ex futbolista, que siempre tuvo como referente a su madre, le agradeció a todos por los mensajes de ánimo y fuerza que recibió al conocerse la dolorosa noticia. "Con la garra que ella nos enseñó, vamos a continuar nuestro camino. Gracias", cerró.

En las últimas horas, a pocas jornadas de cumplir 41 años, Ronaldinho volvió a hacerse presente a través de sus redes sociales. Posando con un buzo en el que se se puede divisar un dibujo en el que están presentes su madre y el, Ronaldinho confirmó que dentro de poco publicará un clip que grabó para homenajear a su madre.

"En mi cumpleaños tuve la suerte de grabar un homenaje a mi madre, un clip de homenaje a ella, la única, mi reina. Pronto estará en todas las plataformas digitales, espero que les guste porque para mí siempre será notable e inolvidable. Ronaldinho y Brasil cantando juntos para que mi madre los escuche desde el cielo", confirmó. El posteo, como era de esperarse, no tardó en recibir mensajes de apoyo y felicitaciones para el ex jugador.

