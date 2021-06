¿Cómo son las camisetas de las selecciones que disputan la Copa América?

La Copa América ya tiene sedes confirmadas. Tras tantas idas y vueltas, la competencia más importante del continente a nivel selecciones tendrá lugar en Brasil y Bolavip te trae las camisetas de las diez selecciones que disputarán el torneo organizado por la Conmebol.

Cabe recordar que, luego de las bajas de Qatar y Australia, quienes originalmente iban a participar como invitados del torneo, serán diez los equipos participantes, que se dividirán en Zona Norte (Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela) y Zona Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia).

A CONMEBOL @CopaAmerica de 2021 já tem sedes confirmadas. Estamos trabalhando arduamente para informar a programação completa do torneio o mais rápido possível. pic.twitter.com/aFFx1DhZx6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 2, 2021

Así serán las camisetas de los países:

Brasil: un homenaje a los campeones del mundo en 1970.

Foto: CBF Futebol.

Colombia: James Rodríguez, la cara de la presentación

Foto: Adidas.

Ecuador: principal y alternativa nuevas de cara a la Copa América

Foto: Marathon.

Perú: principal y alternativa con colores invertidos y la característica banda cruzada

Venezuela: siempre un clásico la Vinotinto

Foto: @FVF_Oficial.

Argentina: la camiseta tendrá en su pecho la cara de Diego Armando Maradona (aún no hay fotos oficiales), pero no es con la que la Albiceleste jugará ante Chile por las Eliminatorias, ya que la FIFA no la autorizó

Foto: Selección Argentina.

Chile: La Roja, con mangas blancas

Foto: Nike.

Uruguay: la Celeste de siempre y la alternativa blanca con detalles minimalistas

Foto: Puma.

Paraguay: principal similar a la de toda la vida, alternativa con la bandera cruzando el pecho

Foto: Puma.

Bolivia: principal verde y alternativa roja, sin grandes detalles pero con mucha elegancia

Foto: Marathon.

