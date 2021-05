Copa América 2021: grupos, fixture, sedes, canales de transmisión y todo lo que debes saber

Luego de la postergación que sufrió el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, la Copa América 2021 continúa calentando motores y falta cada vez menos para el puntapié inicial del máximo torneo a nivel selecciones del continente.

El domingo 13 de junio a las 18 (hora local) comenzará oficialmente el certamen, con el estadio Monumental de Núñez como escenario. El duelo inaugural tendrá dos protagonistas de peso: el local Argentina se medirá frente a Chile, campeón del certamen en 2015 y 2016.

Brasil es el campeón defensor tras coronarse como local en 2019. (Getty)

Grupos

En un principio, esta edición iba a contar con dos selecciones invitadas, Australia y Qatar, pero finalmente ambas se dieron de baja, por lo que serán 10 los equipos que participarán del certamen.

Los mismos serán divididos en dos zonas, que quedaron conformadas de la siguiente manera:

Zona Norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Zona Sur: Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.

Con este formato se jugarán entonces 28 partidos en total (dos más que en la última edición) y cada equipo se asegura jugar 4 encuentros como mínimo.

Fixture de la Copa América 2021

Zona Sur (Hora argentina)

FECHA 1



13/06 - 18:00 Argentina vs. Chile - Estadio Monumental, Buenos Aires

13/06 - 21:00 Paraguay vs. Bolivia - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

Libre: Uruguay

FECHA 2



17/06 - 18:00 Chile vs.. Bolivia - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

17/06 - 21:00 Argentina vs. Uruguay - Estadio Mario Kempes, Córdoba

Libre: Paraguay

FECHA 3



20/06 - 17:00 Uruguay vs. Chile - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

20/06 - 20:00 Argentina vs. Paraguay - Estadio Monumental, Buenos Aires

Libre: Bolivia

FECHA 4



23/06 - 18:00 Bolivia vs. Uruguay - Estadio Mario Kempes, Córdoba

23/06 - 21:00 Chile vs. Paraguay - Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Libre: Argentina

FECHA 5



27/06 - 18:00 Bolivia vs. Argentina - Estadio Único, La Plata

27/06 - 18:00 Uruguay vs. Paraguay - Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Libre: Chile

Zona Norte (Hora colombiana)

FECHA 1



14/06 - 18:00 Brasil vs. Venezuela - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

14/06 - 21:00 Colombia vs. Ecuador - Estadio Metropolitano, Barranquilla

Libre: Perú

FECHA 2



18/06 - 18:00 Colombia vs. Venezuela - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

18/06 - 20:00 Perú vs. Brasil - Estadio Pascual Guerrero, Cali

Libre: Ecuador

FECHA 3



21/06 - 17:00 Venezuela vs. Ecuador - Estadio El Campín, Bogotá

21/06 - 20:00 Colombia vs. Perú - Estadio Pascual Guerrero, Cali

Libre: Brasil

FECHA 4



24/06 - 17:00 Ecuador vs. Perú - Estadio Pascual Guerrero, Cali

24/06 - 20:00 Brasil vs. Colombia - Estadio Metropolitano, Barranquilla

Libre: Venezuela

FECHA 5



28/07 - 20:00 Ecuador vs. Brasil - Estadio El Campín, Bogotá

28/07 - 20:00 Venezuela vs. Perú - Estadio Pascual Guerrero, Cali

Libre: Colombia

CUARTOS DE FINAL



02/07 - 18:00 2° Grupo A vs. 3° Grupo B - Estadio Mario Kempes, Córdoba

02/07 - 21:00 1° Grupo A vs. 4° Grupo B - Estadio Monumental, Buenos Aires

03/07 - 17:00 2° Grupo B vs. 3° Grupo A - Estadio Pascual Guerrero, Cali

03/07 - 20:00 1° Grupo B vs. 4° Grupo A - Estadio El Campín, Bogotá

SEMIFINALES



05/07 - 20:00 Ganador CF1 vs. Ganador CF2 - Estadio Monumental, Buenos Aires

06/07 - 20:00 Ganador CF3 vs. Ganador CF4 - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO



09/07 - 19:00 Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 - Estadio El Campín, Bogotá

FINAL



10/07 - 19:00 Ganador SF1 vs. Ganador SF2 - Estadio Metropolitano, Barranquilla

Las llaves y posible cruces de la Copa América

Al no contar con los dos invitados que estaban previstos en el cuadro original, Conmebol decidió modificar el formato para esta Copa América.

De esta forma, los 10 equipos serán divididos en dos zonas de 5 conjuntos y clasificarán a los cuartos de final los cuatro mejores de cada una, por lo que en esa primera instancia sólo quedarán eliminadas dos selecciones.

Así, quien resulte 1° de la Zona Norte jugará ante el 4° de la Zona Sur, el 2° hará lo propio con el 3° de la otra zona, el 3° se medirá ante el 2° y finalmente el 4° deberá verse las caras frente al líder del otro grupo.

Los ganadores de las llaves de cuartos disputarán las semifinales (en Buenos Aires y Medellín) y los que resulten vencedores chocarán en el partido decisivo que se jugará el 10 de julio en Barranquilla. Lo perdedores, en tanto, definirán el tercer puesto un día antes en El Campín de Bogotá.

Estadios y ciudades de la Copa América 2021

Colombia y Argentina se repartirán las ocho sedes de la Copa América 2021, que tendrá su puntapié inicial el domingo 13 de junio y que se jugará en cuatro ciudades del suelo colombiano y en otras cuatro en territorio argentino.

Por el lado de Colombia, las ciudades que albergarán los partidos de la Zona Norte (Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Ecuador) y también de la etapa definitoria serán: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Por el lado de Argentina, los encuentros de la Zona Sur (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia) y algunos de la fase final se llevarán a cabo en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero.

Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla

Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Estadio Atanasio Girardot de Medellín

Estadio Pascual Guerrero de Cali

Estadio Monumental de Buenos Aires

El Monumental de Núñez (Getty)

Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza

El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (Getty)

Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

El Mario Alberto Kempes de Córdoba (Getty)

Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero

El Madre de Ciudades de Santiago del Estero (Getty)

Canales que transmiten los partidos

Latinoamérica: DirecTV Sports.

Argentina: TV Pública, TyC Sports y TyC Max.

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports+.

Brasil: SporTV, Rede Globo y Rede Bandeirantes.

Chile: TNT Sports y Canal 13.

Colombia: Caracol, ESPN y WinSports Plus.

Ecuador: Gama TV, yTC Televisión.

Estados Unidos: Telemundo y TUDN.

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports y Tigo Max.

Perú: América Televisión.

Uruguay: Dexary.

Venezuela: Venevisión.

Europa: Bein Sports y Eurosports.

La tabla histórica de goleadores de la Copa América

Al tratarse del torneo más antiguo a nivel selecciones, hay que remontarse a muchos años atrás para encontrar al máximo goleador histórico de la historia de la Copa América.

Se trata del argentino Norberto Méndez, quien convirtio 17 goles entre las tres ediciones que disputó (1945, 1946 y 1947). La misma cantidad convirtió el brasileño Zizinho, aunque esos 17 goles fueron repartidos entre las seis Copas América que disputó.

Más atrás en el ranking histórico de goleadores aparecen el peruano Teodoro Fernández y el uruguayo Severino Varela (15) y el también peruano, que continúa en actividad, Paolo Guerrero (14).

