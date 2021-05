La Copa América se queda sin una de sus figuras

Empieza a quedar claro por qué no pudo cerrar la Premier League por Everton. A sus 29 años y en su temporada más difícil, James Rodriguez no deja de recibir golpes. En Colombia se agarran la cabeza luego de lo que ha sido la confirmación oficial por parte de la Federación en cuanto a la baja del volante para el doble duelo de Eliminatoria vs. Perú-Argentina y la Copa América.

Por medio de un comunicado en sus redes y página web la FCF afirmaba: "El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que el jugador James Rodríguez ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021".

“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, finalizaba el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol en cuanto a la baja de uno de los capitanes y referentes de la selección con 80 partidos, 23 goles y una bota de Oro en una Copa del Mundo.

¿Guerra vs. Rueda?

Está claro que el volante no venía pudiendo jugar con regularidad en un Everton donde llegó a perderse casi el 50% de los encuentros con el equipo de Carlo Ancelotti. Pese a esto, James aseguró estar listo para la Copa América: "Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de Eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y, por su puesto, estar para la Copa América 2021".

"Con presagioso recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y he sacrificado mucho", finalizaba Rodriguez en lo que parece ser un mensaje directo al cuerpo técnico de la selección Colombia Reinaldo Rueda.

