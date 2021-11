A sus 42 años, el nombre de Abel Ferreira suena con fuerza por todo el continente. El entrenador de Palmeiras festeja lo que son las primeras horas de su segunda Copa Libertadores consecutiva, hito que le dará un lugar en el Mundial de Clubes que viene mientras desde un lejano horizonte pretenden llevarse al DT que también mira hacía a Europa.

El portugués cambió la historia reciente de Palmeiras y de la Copa Libertadores. No solo por que el Verdao no se alzaba con el título desde 1999, sino por que han tenido que pasar 20 años para que un campeón repitiese al año siguiente en Sudamérica. Carlos Bianchi había sido el último en conseguir lo que pone a Abel Ferreira en boca de todos ahora mismo.

Según apuntan desde Globoesporte, el portugués no ha decidido todavía si continuará al frente de un Palmeiras donde sus roces con la torcida fueron creciendo en el último tiempo. La cargada de encuentros, el sistema del luso y el desgaste que supone dirigir en el Brasileirao, los motivos que le llevarán a pensar en su futuro durante los próximos días.

20 millones por el Rey de América

"Tengo que reflexionar con mi familia. No puedo jugar, descansar, jugar. Eso no es para mí. No puedo hacerlo con todas mis fuerzas. Es inhumano lo que hacen aquí. La forma en que vivimos el fútbol es muy intensa, la forma en la que se juega en Brasil no es saludable", declaraba luego de ganar una nueva Copa Libertadores días atrás.

El medio brasileño asegura que el luso cuenta con opciones en la MLS y que si bien su deseo siempre ha sido regresar a Europa en algún momento, la última hora para por una oferta del Al-Nasr de Arabía Saudita, quienes pretenden sacarle de Sao Paulo con un contrato de 20 millones por temporada. Abel Ferreira es el nombre de moda en Sudamérica, donde costará y mucho verle un año más en Palmeiras.