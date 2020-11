Coppola, sobre la muerte de Maradona: "Prefiero no creer y pensar que es un sueño"

Tomando por sorpresa a todos sus seguidres, amigos y familiares, Diego Maradona dijo basta este 25 de noviembre. El Pelusa, que hace unas pocas jornadas había sido operado a raíz de un hematoma subdural en la cabeza,

Rememorando todos los momentos que vivió junto al ex DT de Gimnasia de La Plata, Guillermo Coppola, quien supo ser su agente durante unos cuantos años de su carrera como futbolista profesional, exteriorizó toda su angustia al enterarse en vivo de la noticia en cuestión.

En diálogo con La 100, el representante, buscando consuelo entre lágrimas, manifestó: "Quiero guardar los buenos recuerdos. Siempre alegre y feliz. Yo prefiero ese Diego. La cuerda un día se rompe después de mucho tirar".

El llanto de Guillermo Cóppola cuando se enteró de la muerte de Diego Maradona



cc @Intrusos pic.twitter.com/ijsxtAU5I7 — América TV (@AmericaTV) November 25, 2020

Dejando en claro que aún no logró digerir la noticia de la partida de su amigo, Coppola, completamente desconsolado, agregó: "Me imagino sus hijos, hermanas... no quiero ni pensar. Prefiero no creer y pensar que es un sueño".

