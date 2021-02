Crema: Gregorio Pérez habló de una supuesta llamada de Alianza Lima

Gregorio Pérez estuvo solo unos meses en Perú y dejó su marca. En diciembre del 2019 firmaba por la U y desde el día uno, mostraba su profesionalismo, su compromiso y su identificación con el club.

Lamentablemente, a diferencia del hincha, el club y la administración de GREMCO no estuvieron a la altura. Carlos Moreno, con una excusa médica desmentida posteriormente, le rescindió contrato y trajo a un viejo conocido de la constructora: Ángel Comizzo.

La U tuvo un buen año gracias a sus refuerzos y las bases que dejó el DT uruguayo. Para la final, sin embargo, el físico, la táctica y lo anímico ya estaban mermados por el nuevo comando técnico.

Gregorio Pérez sobre Hernan Novick: "Es querendón y guapo, le va a calzar bien la camiseta de la ‘U’”, manifestó Pérez en diálogo con el medio Toca y Pasa. https://t.co/SajbCj6jkr — Ángel Paúl Flores (@angelpaulflores) February 25, 2021

Justamente este jueves, el entrenador uruguayo habló. Se refirió, en esta oportunidad, también a Alianza Lima: "Lógico que le tengo un gran respeto a Alianza Lima y que va a volver nuevamente al lugar de privilegio donde ha marcado su historia y donde tiene que estar. Es un accidente que haya descendido, (pero) le tocó y va a volver. Es un club histórico, un grande de América".

Sobre si lo llamaron respondió: "Nadie me llamó y, si lo hubiesen hecho, con todo respeto digo que no habría aceptado. Nunca digo ‘de esta agua no beberé', nunca se sabe las vueltas de la vida, pero no creo que falte aclarar nada con todo lo que he dicho. Soy muy respetuoso, ya tengo una trayectoria muy larga, les deseo lo mejor, pero primero está la ‘U’".

Sin olivdarse de los Cremas, se refirió a Hernán Novick: "Estoy convencido que va a andar muy bien en el fútbol peruano, por sus características. Además, es querendón, guapo, le va a calzar bien la camiseta de la ‘U’". Así, como siempre ejemplar, se expresó el Goyo ¡Era mucho para la Liga 1!

Hoy conversamos con #GregorioPerez ��, ex entrenador de #Universitario de Deportes, y nos confesó que ante una posible oferta de #AlianzaLima en un futuro priorizaría el amor hacia la institución 'Crema'. pic.twitter.com/Fdo3yKujgM — TOCA Y PASA (@tocaypasaperu) February 25, 2021

