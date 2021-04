¿Cuál es el país que ha ganado más veces la Copa América?

La Copa América es la competición que reúne a los 10 países sudamericanos y de los cuales hubieron ocho campeones distintos en los 46 trofeos que se repartieron de este certamen. En esta oportunidad, te invitamos a repasar quién fue el que, por ahora, ostenta la mayor cantidad de campeonatos, en un podio que repasaremos del menor al mayor.

+¿Cuantás Copas América ha ganado Messi?

+Brasil: 9 títulos

Philippe Coutinho, partícipe de la Copa que Brasil logró en 2019. Foto: Getty Images.

El "Skratch", aunque para muchos les parezca raro, no solamente no es uno de los máximos ganadores de este trofeo, sino que además todavía no llegó a las dos cifras en sus muchos años de participación. Los brasileños, número 1 en el ranking de los que más mundiales conquistaron, se quedaron con la más reciente de este certamen en 2019, a lo que se les debe sumar las obtenidas en 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007.

+Argentina: 14 títulos

Oscar Ruggeri, capitán de la Selección que alzó la Copa en 1993. Foto: Getty Images.

Hasta 1995, disfrutó de la soledad como el máximo ganador, pero también hay que decir que la sequía de títulos oficiales que la Selección Argentina posee desde 1993, sabiendo que en el medio conquistaron dos Copas del Mundo, lo terminó relegando a este segundo lugar en materia Copa América. Además de la conquistada hace 28 años en Ecuador, a la albiceleste hay que agregarle las obtenidas en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I y 1991.

+Uruguay: 15 títulos

Luis Suárez, protagonista de la última Copa que logró Uruguay en 2011. Foto: Getty Images.

Aquí está el máximo ganador de Copas América, sabiendo que los dos veces campeones de Mundiales no levantan una desde la afrontada en Argentina 2011. Los uruguayos conquistaron las ediciones de 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987 y 1995 antes de la ya mencionada.

