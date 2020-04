“Han sido injustos con James, está en el mejor club del mundo”: 'Cucho' Hernández

Juan Camilo Hernández es uno de los jugadores colombianos con mayor proyección en Europa, actualmente milita en el Mallorca, de España, pero es propiedad del Watford, de Inglaterra, y siempre ha sido un bendecido en fútbol. A los 15 años debutó como profesional con el Deportivo Pereira, con 17 jugó en un grande Colombia como América de Cali, en primera división, y a los 19 debutó con doblete en la Selección de Mayores.

Hoy, 8 días después de cumplir 21 años se encuentra en España a la espera de muchas cosas que quedaron reveladas en entrevista exclusiva con Bolavip: primero que todo vuelva a la normalidad, luego que Carlos Queiroz al menos lo llame y lo tenga en cuenta para las próximas convocatorias, tener la camiseta de Lionel Messi, que se le escapó la última vez, que Colombia deje de crucificar a James Rodríguez por estar en el banco del mejor equipo del mundo y, la más lejana por ahora, tener una revancha con el América.

¿Qué sintió al jugar contra esos monstros del Barcelona y Real Madrid?

Es increíble verlos con una tranquilidad, experiencia, cuando juegan con equipos como el Huesca pues con estar tranquilos ganan. Espero tener la camiseta de Messi pronto, cuando se la pedí me dijo que lo sentía, y yo le dije que bueno, con la voz entrecortada. Pero ya tengo la de (Antoine) Griezmann, (Luka) Modric, que creo que es la más valiosa porque fue después de ser un Balón de Oro.

¿Fue dura la experiencia de salir de Colombia directamente a Europa?

Lo normal es que se tengan más procesos para venir a Europa. Esos años con el Pereira me lo dieron todo: fui goleador, capitán, el 10 y tuve mucha confianza. Después estaré agradecido al América que me dio el paso la Primera División y eso me ayudó muchísimo, aprendí mucho. Venía de una confianza, a que no se confiara mucho en mí, no jugaba mucho, casi todas las veces al banco, eso me ayudó a madurar, fue muy bonito y me quedo con los hinchas que tiene y lo que jugué. Ojalá pueda la oportunidad de volver y tener esa revancha.

¿Cuál fue la razón por la que no fue al Preolímpico, tuvo problemas con Arturo Reyes?

Nunca he tenido problema con Reyes, tenemos buena relación, pero la verdad la decisión era difícil porque venía de la lesión y el club estaba esperando mi regreso porque no se venía bien con los resultados. Era irme a la Selección un mes, sin haber jugado 4 meses sin el club, entonces me dejé llevar por la cabeza y no con el corazón; lo lógico era quedarme aquí, coger ritmo y ganarme un lugar. Veía los partidos con esa impotencia de estar ahí y estar en Pereira, pero bueno, tendré nuevas oportunidades de estar en la Selección.

¿Cómo fue ese día en el que debutó con la Selección de Mayores?

Nadie lo recuerda como yo, entro por JuanFer (Quintero), fue un momento increíble con ese nerviosismo de jugar la primera pelota y la primera va adentro. Todo lo de esa noche yo me acuerdo, pero me quedo con el abrazo de todos, el que venga Falcao, James, Mina, todos a felicitarme fue un momento muy bonito y la alegría de haber marcado ese gol.

¿Carlos Queiroz ya lo ha llamado o tenido en cuenta para las convocatorias?

No y me ha sorprendido. Soy de los pocos colombianos que están en España como titular, jugando y marcando goles. Me sorprende un poquito que no me haya llamado como lo hizo con muchos jugadores. Pero yo seguiré haciendo mi trabajo para poder estar ahí y hablar pronto con él. No estoy diciendo que lo haga, ni reprochando, si no tener esa tranquilidad de saber que estoy ahí.

¿Tuvo la oportunidad de jugar en algún otro equipo?

A los 14 fui a hacer unas pruebas con Atlético Nacional, entrené con la categoría 98, me fue muy bien. En ese entonces no tenía muchos recursos económicos y me dicen que les gusté y me fuera para Medellín, pero yo no tenía cómo hacerlo. Yo tenía 14 años y solo no me podía ir, afortunadamente acá estamos.

¿Tiene algún ídolo?

Nunca tuve un gran referente, pero desde muy pequeño subía fotos de James, mi admiración por él es gigante, por eso el abrazo cuando anoté un gol con la Selección fue un sueño porque pasar de subir fotos de él a Instagram a ese momento fue algo mágico. Algún día se lo diré después.

¿En Colombia han sido injustos con James

Han sido muy injustos, títulos no nos ha dado, pero renombre y orgullo para los colombianos ha sido enorme. Lo crucifican por estar en el banquillo del mejor equipo del mundo, imagínate llegar ahí. Él debe sentir el apoyo de los colombianos, no deberíamos caerle, si no estar agradecidos por representar a Colombia.

CAMILO RINCÓN THERMIOTIS

@thermiotis

Para BOLAVIP



