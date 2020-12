Dalma Maradona en Instagram: "No quería dejar el palco vacío"

Fue, sin dudas, una de las imágenes más fuerte de este fin de semana, junto al festejo de Lionel Messi en el duelo de Barcelona, quien homenajeó a Diego Maradona con la camiseta de Newell's.

Dalma Maradona, la hija del 10, se hizo presente en La Bombonera para el choque de Boca ante Newell's en la Copa Diego Armando Maradona. El palco, que se había iluminado días atrás, volvía a sentir presencia física.

+ Todo gris: el nuevo video homenaje de Boca para despedir a Maradona

+ Video: Ruggeri reveló por qué no lloró en el velorio de Maradona

+ 13 años después, apareció uno de los hinchas que más ama a Maradona

Fue todo muy emocionante. Los jugadores del Xeneize le dedicaron el primer gol, también la victoria y Dalma estuvo llorando mucho, producto de las emociones que estaba sintiendo. En las últimas horas, ella dedicó un hermoso posteo en Instagram.

"Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papà ! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva,hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA, los de Newell’ s old boys y especialmente Cristian Riquelme! No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin el, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino! Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos", escribió.

¡Gracias a tu viejo, Dalma!

+ La carta:

Lee También